На сьогодні в Україні скасували відключення світла

Сьогодні 9 червня застосування графіків погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що скасування відключень стало можливим завдяки зниженню споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — додали в "Укренерго".

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

З суботи, 8 червня, Україні в тестовому режимі ввели новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.