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"Задля економії електирики". "Укрзалізниця" тимчасово внесе зиіни до графіку руху електричок
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"Задля економії електирики". "Укрзалізниця" тимчасово внесе зиіни до графіку руху електричок

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"Укрзалізниця"
"Укрзалізниця". Facebook "Укрзалізниці"

Українська залізниця тимчасово вносить зміни до графіка руху приміських електропоїздів. Це робиться для зменшення споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У комнанії уточнили, що впродовж червня тимчасово корегуватимуть графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

"Деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Але "УЗ" докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, "УЗ" є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні, тому у ситуації, що склалася в енергосистемі залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії.

Також компанія планує реалізувати в різних регіонах України проєкти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об’єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт.

"Це дозволить частково покрити потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури "УЗ", а також споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі товариства. Наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема, ведуться перемовини щодо залучення грантів та міжнародної фінансової допомоги. Також тривають консультації з постачальниками обладнання", — додали в "УЗ".

Національний перевізник закликав уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах "Укрзалізниці" та регіональних філій.

11 травня в "УЗ" повідомляли, що з метою економії у години пік вимикатимуть підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро, Одесу та Харків.

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