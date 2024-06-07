Уряд вніс зміни у постанову про бронювання від мобілізації. Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. За окремим рішенням міністра оборони 90% поліцейських та рятувальників також матимуть бронь.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, посилаючись на нову постанову Кабміну про бронювання.

Зміни до постанови передбачають бронювання:

100% працівників оборонно-промислового комплексу, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

100% працівників електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

100% працівників, що будують фортифікації — на період дії договору будівництва;

для поліцейських і працівників ДСНС за обґрунтованим зверненням міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%.

Міністр оборони погоджує кількість заброньованих поліціянтів та ДСНСників. Як заявив Клименко, на сьогодні це 90% працівників.

"Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями", — ідеться на сайті Кабміну.

Уряд також затвердив механізм бронювання через портал державних послуг "Дія". Над цим працюватиме Міністерство цифрової трансформації.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.