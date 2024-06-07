Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
90% ДСНС і поліції матимуть бронь — Клименко
ДСНСПОЛІЦІЯМобілізаціяЗакон про мобілізаціюКАБМІНВійнаПодіїПолітикаЖиття

90% ДСНС і поліції матимуть бронь — Клименко

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бронь від мобілізації 90% ДСНС і поліції
Рятувальники гасять пожежу в Херсонській області, 26 травня 2024 року. ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Уряд вніс зміни у постанову про бронювання від мобілізації. Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. За окремим рішенням міністра оборони 90% поліцейських та рятувальників також матимуть бронь.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, посилаючись на нову постанову Кабміну про бронювання.

Зміни до постанови передбачають бронювання:

  • 100% працівників оборонно-промислового комплексу, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;
  • 100% працівників електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
  • 100% працівників, що будують фортифікації — на період дії договору будівництва;
  • для поліцейських і працівників ДСНС за обґрунтованим зверненням міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%.

Міністр оборони погоджує кількість заброньованих поліціянтів та ДСНСників. Як заявив Клименко, на сьогодні це 90% працівників.

"Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями", — ідеться на сайті Кабміну.

Уряд також затвердив механізм бронювання через портал державних послуг "Дія". Над цим працюватиме Міністерство цифрової трансформації.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

Топ дня
Зеленський, Байден
Зеленський зустрівся з Байденом у Франції, США виділили новий пакет допомоги. 835 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Засідання уряду
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Портал державних послуг "Дія"
Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії"
Німеччини, можливо, надасть Україні ще одну Patriot
Німеччина обмірковує надання Україні четвертого Patriot — Bloomberg ЗМІ

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Владислав Білоножко, ДСНС, Каховська ГЕС
Каховська ГЕС: рятувальник розповів про евакуацію із затоплених районів Херсона. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Одеські рятувальники
У Києві загорілось складське приміщення площею 2000 кв метрів
Рятувальники під час розбору завалів у зруйнованому російським ударом "Епіцентрі", Харків
Петиція щодо бронювання рятувальників та пожежників набрала понад 30 тисяч голосів
Харків, обстріл Харкова 31 травня, поранений, швидка
"Донька та дружина під завалами" — ракета зруйнувала під’їзд будинку в Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок