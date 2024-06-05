В уряді незабаром ухвалять постанову, за якою 17-річні хлопці з України, які зараз живуть за кордоном, не повинні будуть повертатися, аби стати на військовий облік. Вони зможуть зробити це після завершення воєнного стану.

Про таке повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За чинним законодавством підлітки чоловічої статі у той рік, коли їм виповнюється 17, мають отримати приписне посвідчення. Воно підтверджує, що людина стала на військовий облік. Інакше їм загрожує штраф.

"Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила", — сказала Ірина Верещук.

Водночас, за словами міністерки, уряд розуміє, що не варто нині змушувати студентів не мобілізаційного віку їхати в Україну, аби стати на облік. Це лише збільшить навантаження на військово-лікарські комісії та не сприятиме мобілізації.

Урядовиця стверджує, що Кабмін вже розробив постанову, яка врегулює неузгодження законодавства.

"[Постанова] зараз проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", — пояснила міністерка.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.