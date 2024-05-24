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Нідерланди додатково виділяють військову допомогу Україні
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Нідерланди додатково виділяють військову допомогу Україні

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Кайса Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. AP/Virginia Mayo

Нідерланди у співпраці з партнерами виділять додаткові 175 млн євро на допомогу Україні.

Про це у соцмережі X повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд для України оголосив про закупівлю техніки на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів", — йдеться у повідомленні.

Раніше Оллонгрен повідомила, що найближчим часом Нідерланди нададуть ЗСУ бронемашини YPR із бойовими станціями дистанційного керування.

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