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Шмигаль підтвердив початок переговорів про вступ України в ЄС у червні
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Шмигаль підтвердив початок переговорів про вступ України в ЄС у червні

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні, 17 травня 2024 року. AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це він поінформував у Telegram.

За словами Шмигаля, в озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи.

"Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця", — йдеться у дописі прем'єра України.

Раніше Financial Times, посилаючись на поінформованих у цьому питанні посадовців повідомило, що своє рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить вже сьогодні, 7 червня.

11 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

6 червня до України прибула делегація ЄК, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей. За підсумками зустрічі Стефанішина повідомила, що Україна завершила виконання всіх необхідних завдань для затвердження переговорної рамки з ЄС.

Але, за її словами, немає консенсусу усіх 27 держав-членів щодо початку переговорів, а точніше "немає консенсусу лише щодо пропозицій однієї з країн ЄС".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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