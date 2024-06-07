Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прогнозує, що оцінка Європейської комісії щодо євроінтеграційних реформ буде позитивною.

Про це Стефанішина сказала, відповідаючи на питання Суспільного під час Форуму національних меншин України.

"В мене дуже позитивні прогнози, тому що я відповідала за реалізацію цих рекомендацій, і парламент, уряд, а особливо президен доклали максимум зусиль для того, щоб рішення, які потрібно ухвалити, були ухвалені", — зазначила вона.

Водночас віцепрем’єрка наголосила, що це лише початок переговорного процесу.

"Ми виконали все, щоб почати, тобто це кінець перед великим початком, але ці прогнози точно будуть позитивні", — підсумувала Стефанішина.

11 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

6 червня до України прибула делегація ЄК, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей. За підсумками зустрічі Стефанішина повідомила, що Україна завершила виконання всіх необхідних завдань для затвердження переговорної рамки з ЄС.

Але, за її словами, немає консенсусу усіх 27 держав-членів щодо початку переговорів, а точніше "немає консенсусу лише щодо пропозицій однієї з країн ЄС".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.