"Україна має значення": глава Пентагону у Франції

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив війну Росії в Україні, під час у пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, і наголосив, що "Україна має значення".

Про це повідомляє CNN.

"Я залучив членів Конгресу в обох партіях. Я бачив повсюдну сильну підтримку України, і хоча пройшов деякий час, щоб прийняти закон, я був упевнений, що це станеться. Тому що щоразу, коли ви бачите таку двосторонню підтримку для якоїсь справи, Конгрес знайде спосіб виконати завдання, що вони й зробили в цьому випадку, тому що це правильно", — сказав він.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.