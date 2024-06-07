Франція підтримує кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу. Проте ця процедура займе час.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон в ефірі телеканалу TF1.

"Франція відіграла провідну роль у підтримці ролі України як кандидата на вступ до ЄС. Ми будемо це робити й надалі. Це можливість для України провести всі реформи, необхідні для вступу до Європейського Союзу. Але це станеться не відразу", – заявляє Макрон.

Відомо, що Європейський союз і Україна хочуть розпочати переговори про членство у блоці до того, як Угорщина перейме головувати в Раді 1 липня й до кінця року. Головування Угорщини може поставити на паузу вступ України в ЄС, оскільки Будапешт виступає проти вступу Києва у блок. Також із цим згідна й Словаччина. Обидві країни називають Україну "не готовою до ЄС" та "корумпованою державою".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.