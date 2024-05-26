На тлі вторгнення РФ в Україну і погроз очільника Кремля Володимира Путіна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський Союз підготуватися до можливої війни і вжити заходів для спільного озброєння. На її думку, для цього слід задіяти бюджетні кошти ЄС.

Про це фон дер Ляєн заявила в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk у неділю, 26 травня, передає DW.

“Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати”, — заявила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК наголосила на важливості підтримки України та зміцнення обороноздатності Європейського Союзу.

“Якщо ми повинні зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону”, — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також назвала позитивні ефекти від цих заходів для економіки ЄС. Як приклад фон дер Ляєн навела пропозицію Польщі та Греції щодо створення спільної системи ППО.

“Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, створювалися хороші робочі місця тут, у Європі”, — пояснила очільниця Єврокомісії, яка має намір балотуватися на другий термін як кандидат Європейської народної партії (ЄНП)

За словами фон дер Ляєн, заходи зі зміцнення обороноздатності мають фінансуватися за допомогою коштів від внесків країн — членів ЄС.

Вона також згадала “гібридні атаки” Росії, зокрема нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж.

Як відзначає DW, угоди про створення Європейського Союзу передбачають спільну оборонну політику, але не передбачають фінансування оперативних видатків на військові та оборонні цілі з бюджету ЄС.