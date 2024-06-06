Шольц: рішення щодо Taurus потребує обговорень із союзниками

Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками "знову і знову, і знову" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети.

Про це сказав німецький канцлер Олаф Шольц під час промови в Бундестазі 6 червня.

Під час промови канцер підтвердив свою позицію, що Україна може використати німецьку зброю для захисту від ударів з території Росії.

"Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань", – сказав Шольц.

Водночас Шольц у зверненні пообіцяв, що зробить усе від нього залежне, щоб Німеччину не втягнули у війну Росії проти України. Проте наразі канцлер відмовляє Україні у надані далекобійних ракет Taurus Україні, хоч інші союзники, такі як Франція та Британія – надали Києву свої аналоги таких ракет.

У своїй промові він сказав, що перед ухваленням таких рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками "знову і знову, і знову".

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", — сказав канцлер.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.