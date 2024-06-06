Вісім держав-учасниць Ініціативи з обміну інформацією у сфері радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної (РХБЯ) безпеки та захищеності виступили зі спільною заявою щодо дій Росії в Україні.

Заяву підтримали Канада, Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція, Україна, Велика Британія та США, повідомляє МЗС України.

Ініціатива була створена у 2016 році в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" у зв’язку з окупацією Росією Криму. Ініціатива розширила сферу діяльності у травні 2024 року, щоб забезпечити невідкладні потреби України з усього спектра РХБЯ безпеки та захищеності.

За словами підписантів, під час повномасштабної війни проти України, заяви та дії Росії створили серйозну загрозу безпеці ядерних та інших радіоактивних матеріалів і об’єктів в Україні, що може призвести до катастрофічних наслідків для українського населення та навколишнього середовища.

"Ми занепокоєні безвідповідальною та загрозливою ядерною риторикою Росії. Щобільше, захоплення Росією ЗАЕС і тяглий контроль цього об’єкта з боку РФ ставить під загрозу безпеку мільйонів людей у прилеглій території. Ми, як і раніше, прагнемо продовжувати допомагати Україні у зміцненні її радіаційної та ядерної безпеки", — йдеться в заяві.

Крім цього, країни-учасниці Ініціативи наголошують, що неодноразове застосування Росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання РФ інших хімічних боєприпасів проти ЗСУ є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

Ми глибоко стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак РФ проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою. Держави-учасниці Ініціативи рішуче засуджують застосування Росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути Росію до відповідальності", — йдеться у документі.

Держави-учасниці Ініціативи підтвердили свою підтримку Україні та зобов’язалися продовжувати надавати допомогу Україні у сфері РХБЯ безпеки та захищеності.

"Ми сповнені рішучості продовжувати та розвивати нашу плідну співпрацю і допомагати Україні протидіяти застосуванню та загрозам застосування Росією радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної зброї у цій війні", — йдеться у заяві.

Раніше у ЗСУ повідомили, що за квітень зафіксували 444 випадки, коли російські війська застосовували боєприпаси з умістом небезпечних хімічних речовин. Це на 71 разів більше, ніж за попередній місяць.

У розслідуванні The Telegraph за квітень ідеться, що російські війська систематично проводять кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових.

За словами командира української розвідгрупи біля Часового Яру, російська армія використовує хімічну зброю, щоб викликати паніку в бійців ЗСУ та змусити їх вийти з укріплень, що дає можливість для подальшого ураження звичайною зброєю.

2 травня Держдепартамент США звинуватив Росію у використанні забороненої хімічної зброї проти України. Ішлося про хлорпікрин — сльозогінний та задушливий газ, який активно застосовувався під час Першої світової війни.