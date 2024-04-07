Росія систематично здійснює хімічні атаки проти українських військових

Російські війська систематично проводять кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових.

Про це йдеться в розслідуванні The Telegraph.

Журналісти видання поспілкувався з кількома українськими солдатами, дислокованими на позиціях по всій лінії фронту. Українські військові детально розповіли, як їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників. З них росіяни скидали в основному сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини.

Використання такого газу, який відомий як CS (2-Хлоробензальмалононітрил, ще відомий як газ “Сирень”) і зазвичай використовується спецназом, заборонено під час війни відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

“Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скидають одну-дві газові гранати за день”, — розповів виданню Ігор — командир української розвідгрупи, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області.

За його словами, російська армія використовує хімічну зброю, щоб викликати паніку в бійців ЗСУ та змусити їх вийти із укріплень, що дає можливість для подальшого ураження звичайною зброєю.

Інший військовий, старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується поблизу Лимана Донецької області, теж розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають “майже щоденних” газових атак.

Одну із російських газових гранат CS надала виданню для перевірки американська військова медикиня та кваліфікована медсестра Ребека Мачіоровскі, котра служить в ЗСУ. Мачіоровскі регулярно викликають для надання медичної допомоги українським військовим у трьох бригадах, з якими вона працює у Донецькій області, після, за її словами, систематичних атак із застосуванням хімічної зброї.

“Мої хлопці знайшли її (гранату — ред.) під час обстрілу, тому що ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї”, – розповіла медсестра.

Експерт із хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї (OPCW) Марк-Майкл Блюм підтвердив, що знайдений боєприпас був газовою гранатою К-51, яка зазвичай наповнена сльозогінним газом.

За даними Командування Сил підтримки Збройних сил України, станом на 13 січня Росія здійснила в Україні 626 хімічних атак.

Як повідомив СтратКом ЗСУ у п'ятницю, 5 квітня, використання військом РФ небезпечних хімічних речовин стало системним. Лише за березень, Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період, — підкреслює Командування Сил підтримки ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виявили 1412 випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами.