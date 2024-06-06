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Зіткнення потягів у Чехії: загинули дві громадянки України
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Зіткнення потягів у Чехії: загинули дві громадянки України

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Залізнична аварія у Чехії
Наслідки залізничної аварії у чеському місті Пардубіце, 6 червня 2024 року. AP Photo/Stanislav Hodina

За попередньою інформацією, внаслідок аварії потягів у Чехії ввечері 5 червня загинуло чотири людини, серед них дві громадянки України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

"Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", — йдеться у повідомленні відомства.

Ввечері 5 червня близько 23:30 за місцевим часом пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo у чеському місті Пардубіце.

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