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Напад на українських волонтерів у Празі: поліція затримала 4 іноземців
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Напад на українських волонтерів у Празі: поліція затримала 4 іноземців

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Чеська поліція затримала чотирьох іноземних громадян в аеропорту Праги. Це пов'язано з подією 1 червня, коли в місті побили волонтерів з України.

Про це повідомила поліція Чеської Республіки.

"У зв'язку з суботнім інцидентом на Староміській площі співробітники поліції затримали в аеропорту Праги чотирьох іноземців. Соідчі порушили кримінальні справи за підозрою в скоєнні кількох злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, імовірніше за все, перекваліфікують", — ідеться в заяві правоохоронців.

Поліція додала, що розслідування справи триває, тому жодної додаткової інформації не надаватимуть.

Як повідомляла представниця волонтерської організації Prague Maidan, в суботу, 1 червня на Староміській площі у центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів. Інцидент трапився на місці, де волонтери вже кілька років у вихідні ставлять стенд. Вони збирають гроші для України та намагаються поговорити з людьми про війну.

"Ми з волонтерами кожну суботу з 14:00 до 18:00, маємо палатку "Russia Hands Off Ukraine". Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл", — розповіла вона.

Жінка додала, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росіян. Вона також оприлюднила відповідне відео, а згодом — фото зі своєю закривавленою рукою.

Напади на українців у Німеччині

Кілька випадків нападів на українських громадян траплялося в Німеччині. Зокрема, 10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні. Козаченко певний час перебував перебував у реанімації, але його також не вдалося врятувати.

Слідчим вдалося встановити особи двох людей, які напали на спортсменів. Їм оголосили про підозру в скоєнні злочину та заарештували. Зловмисниками виявилися 15-річний німець-турок з Гельзенкірхена, а також 14-річний німець-грек з Херне, які вже фігурували у кримінальних справах.

14 лютого у Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України.

19 травня у місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення. Його врятували.

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