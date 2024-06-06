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Зіткнення потягів у Чехії: Укрзалізниця розпланувала дорогу пасажирам
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Зіткнення потягів у Чехії: Укрзалізниця розпланувала дорогу пасажирам

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Українським пасажирам, які застрягли в дорозі через аварію двох чеських поїздів, Укрзалізниця забезпечила стикування. Людей у різні міста довезуть автобусами та потягами.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Підмінний поїзд №1021, як повідомляє УЗ, вже прибув до Кошице із пасажирами в напрямку Чопа — далі до Закарпаття домовлено із Словаччиною. Словацькі перевізники транспортуватимуть українських пасажирів резервними автобусами.

У зворотному напрямку — з Чопа до Праги — людей забирає поїзд ZSSK №963 Мукачево — Кошице, для цього йому додали 2 вагони. У Кошице пасажирів з України вже очікуватиме чеський рейс RJ1020 до Праги.

"Празький поїзд №1023 вже також прибув до Перемишля, наразі триває пересадка пасажирів до українських поїздів. Укрзалізниця виділила місця у поїзді №32 для 55 пасажирів до Львова, довеземо туди ще до настання комендантської години", — обіцяє Укрзалізниця.

Ще 83 пасажирів, які прямували до Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва, пересадять на інтерсіті+ №716. Вони доїдуть уранці 7 червня.

"Наші друзі з World Central Kitchen вже готові нагодувати пасажирів з Чехії, що натерпілися сьогодні за день мандрів європейськими залізницями, вечерею на території України", — додають українські залізничники.

Увечері 5 червня близько 23:30 за місцевим часом пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo у чеському місті Пардубіце. Загинуло чотири людини, серед них дві громадянки України. Понад 20 людей отримали середні і тяжкі ушкодження. Причиною зіткнення є те, що пасажирський експрес їхав на сигнал, що забороняє рух.

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