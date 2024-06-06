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У Чехії встановили причину зіткнення потягів, де загинули зокрема українки
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У Чехії встановили причину зіткнення потягів, де загинули зокрема українки

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Зіткнення потягів у Чехії 6 червня
Наслідки залізничної аварії у чеському місті Пардубіце, 6 червня 2024 року. REUTERS/Regional Fire Rescue Service of the Pardubice Region/Handout

Служби Чехії визначили, що зіткнення двох потягів у Чехії ввечері 5 червня сталося тому, що пасажирський поїзд RegioJet продовжував рухатися, попри знак, що забороняє проїзд.

Про це в Х повідомив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

"На місці події працювали всі підрозділи екстрених служб, які були задіяні на високому професійному рівні. Після евакуації пасажирів до будівлі вокзалу поліція Чеської Республіки та Залізнична інспекція розпочали розслідування причин аварії. Згідно з висновками інспекції, для пасажирського експреса діяв сигнал, що забороняє проїзд", — написав міністр.

Водночас, за словами урядовця, поки зарано робити висновки щодо винуватості когось. У Чехії розслідуватимуть, була це технічна несправність, людська помилка чи поєднання обох факторів.

Увечері 5 червня близько 23:30 за місцевим часом пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo у чеському місті Пардубіце. Загинуло чотири людини, серед них дві громадянки України. Понад 20 людей отримали середні і тяжкі ушкодження.

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