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НАТО та Фінляндія не надсилатимуть військових інструкторів в Україну — заява лідерів
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НАТО та Фінляндія не надсилатимуть військових інструкторів в Україну — заява лідерів

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Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер. AP

Північноатлантичний альянс (НАТО) та Фінляндія не планують надсилати військових інструкторів в Україну.

Про це під час спільної пресконференції заявили генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Фінляндії Олександр Стубб, передає видання Helsingin Sanomat.

Так Столтенберг, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що країни по-різному допомагають Україні.

"НАТО не має наміру вводити війська в Україну", — сказав він.

Стубб висловив таку ж позицію щодо питання.

"Фінляндія не планує вводити війська в Україну. Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками різні варіанти, які ми можемо використати, щоб допомогти Україні", — уточнив він.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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