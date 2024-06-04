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НАТО готує сухопутні коридори для швидкого перекидання армії США у разі війни з РФ — The Telegraph
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НАТО готує сухопутні коридори для швидкого перекидання армії США у разі війни з РФ — The Telegraph

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Союзники США по Північноатлантичному альянсу в Європі працюють над розробкою "сухопутних коридорів" для американських військ і бронетехніки на випадок повномасштабної війни з Росією.

Про це йдеться у статті The Telegraph у який видання посилається на анонімних співрозмовників в Альянсі.

Зазначається, що розробка логістичних маршрутів стала ключовим пріоритетом після того, як лідери Альянсу минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності до захисту країн-членів блоку.

У разі вторгнення Росії на території країн-членів НАТО, армія США буде відправлена в порт Роттердама, а потім — на схід. Але за "закритими дверима" також досягаються домовленості про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що наземні лінії зв’язку не можуть бути розірвані силами Москви.

Йдеться про плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію. Згідно з ними, в цих коридорах військові не будуть обмежені місцевими правилами та зможуть вільно перевозити вантажі.

"Американські солдати висадяться в одному з п’яти портів і будуть спрямовані заздалегідь запланованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці з боку РФ", — повідомили виданню співрозмовники.

У квітні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до поразки.

Раніше посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс наголошував, що Калінінград буде "нейтралізований" першим, якщо РФ нападе на НАТО.

14 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг інформував, що у цьому році 18 з 31 країн-членів Альянсу витратить 2% свого ВВП на оборону. Загалом союзники НАТО в Європі у 2024-му витратять на оборону 380 млрд доларів – це 2% їх сукупного ВВП.

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