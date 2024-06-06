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На фронті Сили оборони почали отримувати західні артилерійські снаряди, але їх ще недостатньо — ISW
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На фронті Сили оборони почали отримувати західні артилерійські снаряди, але їх ще недостатньо — ISW

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ЗСУ почали отримувати західні артилерійські снаряди, але їх недостатньо — ISW
Війна в Україні. З Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських сил на лінії фронту, хоча й не в такому масштабі, який би дозволив українським силам повністю кинути виклик нинішній артилерійській перевазі російської армії.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили аналітики з посиланням на статтю Telegraph від 5 червня, українські військові, які діють поблизу Вовчанська на північний схід від Харкова, повідомили, що західні боєприпаси почали надходити до їхньої ділянки фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах. Один український військовий розповів Telegraph, що російські сили все ще зберігають артилерійську перевагу п’ять до одного.

Інший український військовий розповів естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали “просочуватися” на лінію фронту, але в недостатньому обсязі. При цьому видання не називає, про яку саме ділянку фронту йдеться. Зазначається, що цей український військовий заявив, що російські сили продовжують мати “значну перевагу” в боєприпасах.

За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних успіхів до того, як американська військова допомога прибуде українським силам на лінії фронту в повному обсязі.

“Початкове надходження озброєння, наданого Заходом, займе деякий час, щоб мати тактичний і оперативний ефект на передовій”, — йдеться в аналітичному звіті.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні.

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