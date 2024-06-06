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Аварія поїзду Прага — Кошице: попередньо, серед пасажирів до Чопа немає загиблих чи серйозно постраждалих — Укрзалізниця
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Аварія поїзду Прага — Кошице: попередньо, серед пасажирів до Чопа немає загиблих чи серйозно постраждалих — Укрзалізниця

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серед пасажирів до Чопа немає загиблих чи серйозно постраждалих — Укрзалізниця
Залізнична аварія у чеському місті Пардубіце, 5 червня 2024 року. Фото: Ferry, @aveslavia/Х

Серед пасажирів до Чопа, за попередньою інформацією, немає загиблих чи серйозно постраждалих внаслідок аварії поїзду Прага — Кошице чеської приватної компанії RegioJet, що сталася вночі на території Чехії.

Про це зранку повідомили в "Укрзалізниці".

Перевізник зазначив, що причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, були всередині поїзда.

При цьому загалом внаслідок аварії серед пасажирів потягу є загиблі і постраждалі, підтвердили в "Укрзалізниці".

"Вночі поїзд Прага — Кошице (оператор — чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", — йдеться у повідомленні.

Український перевізник зазначив, що "Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються. Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України.

"Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", — зазначили у компанії.

Станом на 11:00 в "Укрзалізниці" повідомили, що у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир до Чопа.

Зазначається, що поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин.

"Укрзалізниця з друзями з World Central Kitchen вже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по Україні", — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що щонайменше четверо людей загинули, десятки дістали поранення внаслідок аварії на залізниці у Чехії — пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo.

Аварія сталася у чеському місті Пардубіце близько 23.30 за місцевим часом 5 червня.

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