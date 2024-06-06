У Чехії поїзд, що їхав в Україну, зіштовхнувся з вантажним потягом, є жертви

Щонайменше четверо людей загинули, десятки дістали поранення внаслідок аварії на залізниці у Чехії — пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo.

Про це повідомляє видання iDNES.

Аварія сталася у чеському місті Пардубіце близько 23.30 за місцевим часом 5 червня.

Речник пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка спочатку повідомив про двох загиблих та десятки постраждалих. Проте годину після опівночі прессекретарка рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Серед десятків постраждалих – діти.

У рятувальній операції залучили гелікоптери. На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала висловив співчуття усім постраждалим.