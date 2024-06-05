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В Укренерго пояснили, чому в областях вимикають електроенергію на різну кількість годин
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В Укренерго пояснили, чому в областях вимикають електроенергію на різну кількість годин

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В Укренерго пояснили, чому в областях вимикають електроенергію на різну кількість годин
Гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, 1 квітня 2024 року. REUTERS/Sergiy Voloshin

Голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький пояснив, чому в різних областях побутовим споживачам вимикають електроенергію на різну кількість годин. А також як на тривалість відключень впливають ліміти обсягів енергоспоживання. За його словами, ці два фактори залежать від специфіки кожного окремого регіону.

Про це Кудрицький сказав в інтерв’ю наймолодшому журналістові України Кирилу Передрію, передає пресслужба “Укренерго”.

За словами Кудрицького, потрібно розуміти, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення.

Як пояснив Кудрицький, є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. Наприклад, Дніпропетровська область. А є області, у яких дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. Наприклад, Закарпатська область. І навіть коли пропорційно на ці області розподіляють ліміти, ефект для жителів може бути різним.

“Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати “обласну специфіку”. Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла”, — сказав Кудрицький.

У середу, 5 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

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