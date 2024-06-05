Укренерго: в енергосистемі дефіцит, діють графіки відключень

У середу, 5 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит. Негода знеструмила 256 населених пунктів у 8 областях.

Про це зранку 5 червня повідомили в “Укренерго”.

Вранці дією захисту відключався один з енергооб’єктів НЕК “Укренерго”. Знеструмлювались побутові та промислові споживачі м. Павлоград. Робота обладнання відновлена, триває заживлення споживачів.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 256 населених пунктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 454 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Як відзначили енергетики, 4 червня, Диспетчерський центр “Укренерго” неодноразово звертався до обленерго з вимогою дотримуватись доведених до областей лімітів. Попри це, споживання електроенергії протягом дня продовжувало зростати, і через значне перевищення лімітів “Укренерго” було вимушене застосовувати з 14:21 аварійні відключення в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Харківській, Хмельницькій та м. Київ.

З 14:49 були застосовані спеціальні графіки аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Донецькій, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Харківській областях.

О 15:30, після повернення споживання в межі визначених лімітів, аварійні відключення були скасовані, обленерго задіяли графіки погодинних відключень.

Ввечері, у зв’язку з недотримання лімітів споживання, Диспетчерський центр “Укренерго” знову був вимушений застосовувати аварійні відключення. З 20:39 – в Кіровоградській області, з 21:15 – у Донецькій, Сумській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Рівненській областях, з 21:27 – у Харківській, з 23:41 – в Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Вінницькій областях.

О 00:57 аварійні відключення були скасовані, для дотримання лімітів обленерго задіяли графіки погодинних вимкнень.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

“Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів”, — йдеться у повідомленні.

4 червня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит “Укренерго” було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 24:00 з енергосистем Румунії та Польщі.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 044 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 558 МВт.

Експорт

Не відбувається і не планується.

"Укренерго" 4 червня вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення електроенергії, а з 14:50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій, м. Києві та Київській областях.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.