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Укренерго про відключення 5 червня: ліміти на споживання будуть з 00:00 до 24:00
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Укренерго про відключення 5 червня: ліміти на споживання будуть з 00:00 до 24:00

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Укренерго про відключення 5 червня: ліміти на споживання будуть з 00:00 до 24:00
Укренерго запровадило графіки відключення електрики. УНІАН

У середу, 5 червня, ліміти на споживання електроенергії будуть діяти в кожній області з 00:00 до 24:00.

Про це ввечері 4 червня повідомили в "Укренерго".

Дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби 5 червня.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

"При перевищенні лімітів можливе застосовування графіків аварійних відключень для усіх категорій споживачів", — йдеться у повідомленні.

"Укренерго" 4 червня вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення електроенергії, а з 14:50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій, м. Києві та Київській областях.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

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