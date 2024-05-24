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Нетаньягу виступить зі зверненням у Конгресі США
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Нетаньягу виступить зі зверненням у Конгресі США

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Ізраїльський прем'єр
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, фото: AP

У США прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу незабаром виступить на спільному засіданні двох палат Конгресу.

Про це повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон під час вчорашньої промови в посольстві Ізраїлю, пише The Times of Israel.

Звернення Беньяміна Нетаньягу до Конгресу було б "чітким знаком підтримки уряду Ізраїлю", сказав Джонсон.

"Це буде своєчасним і дуже сильним проявом підтримки ізраїльського уряду в період найбільшої потреби", — сказав Джонсон.

Республіканець Джонсон не уточнив, коли відбудеться запланована спільна зустріч і коли саме Нетаньягу виступить.

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац відреагували на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт премʼєра Нетаньягу та міністра оборони Галанта.

У соцмережі Х вони назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС дав вказівку створити командний центр у міністерстві, щоб не дати "перешкодити Ізраїлю реалізувати своє право на самооборону". Також Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу теж відреагував на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на його арешт. У соцмережі Х він назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

Як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.

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