5 червня в обігу з'являться фунти стерлінгів із зображенням короля Чарльза III

У середу, 5 червня, Національний банк Великої Британії запустить в обіг банкноти фунтів стерлінгів із зображенням чинного монарха країни Чарльза III.

Про це йдеться в офіційному повідомленні британського фінансового регулятора.

"Банкноти з портретом короля Карла III будуть випущені з 5 червня 2024 року. Портрет монарха з’явиться на існуючих дизайнах усіх чотирьох банкнот (£5, £10, £20 і £50), без інших змін. Це означає, що ви можете перевірити ці купюри, так само як і наші полімерні банкноти із зображенням королеви Єлизавети II", — зазначили у британському банку.

6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулась церемонія коронації Чарльза III.