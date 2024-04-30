Чарльз III повернувся до виконання королівських обов'язків

Король Великої Британії Чарльз III вперше після оголошення про онкодіагноз повернувся до виконання королівських обов'язків.

Про це повідомляє Reuters.

Першим офіційним заходом 75-річного монарха став візит до онкологічного центру лікарні університетського коледжу Макміллан, де він зустрівся з пацієнтами та медиками. До лікарні Чарльз ІІІ приїхав разом з дружиною королевою Камілою.

"Зі мною все гаразд, дякую", — сказав Чарльз одному пацієнту, а іншому сказав, що пізніше сам пройде лікування.

Зазначається, що король під час візиту до лікарні виглядав радісним і махав рукою тим, хто зібрався на вулиці з нагоди його прибуття.

Чарльз став новим патроном благодійної організації Cancer Research UK і має на меті підвищити обізнаність про важливість ранньої діагностики захворювання.

Минулого тижня Букінгемський палац оголосив, що лікарі були настільки задоволені реакцією 75-річного короля на лікування неуточненої форми раку, що дозволили йому відновити деякі публічні заходи.

Що відомо про хворобу британського монарха

Про те, що 75-річний король Чарльз планує провести "корекційну процедуру" з приводу збільшеної простати, Букінгемський палац повідомив 17 січня 2023 року.

Доброякісне збільшення простати зустрічається у чоловіків старше 50 років і, як правило, не є серйозним захворюванням, повідомляється на сайті Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства (NHS). Проте 5 лютого у короля діагностували рак. Тип раку не виявили, але монарх вже почав "регулярне лікування".

Також 22 березня принцеса Уельська Кетрін повідомила про своє онкозахворювання під час відеозвернення. Кейт Міддлтон сказала, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.