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Китайський Chang'e-6 здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця
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Китайський Chang'e-6 здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця

ЗМІ
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Китай, висадка на Місяць
Місячний зонд Chang'e 6 і комбінація ракет-носіїв Long March-5 Y8 на стартовому майданчику Wenchang у провінції Хайнань, Китай, 3 травня 2024 року. REUTERS/Eduardo Baptista/File Photo

Китайський безекіпажний космічний корабель Chang'e-6 здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця у басейні Південного полюса — Ейткен. Він буде збирати зразки каменю та ґрунту з темної півкулі супутника Землі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на Національне космічне управління Китаю.

Зонд торкнувся поверхні Місяця у визначеній зоні посадки 2 червня о 01:23 за Києвом (о 6:23 ранку за пекінським часом).

Зазначається, що приземлення зонда відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2, зазначили в Китайському національному космічному управлінні (CNSA).

Chang'e-6 складається з орбітального апарату, ревертера, посадкового модуля та висхідного апарату.

Ця успішна місія стала другою для Китаю на зворотному боці Місяця, регіоні, якого не досягла жодна інша країна. Сторона Місяця, яка постійно обернена від Землі, всіяна глибокими та темними кратерами, що ускладнює зв’язок і роботизовану посадку.

Зонд Chang'e-6 стартував 3 травня на китайській ракеті Long March 5 із центру запуску супутників Wenchang на південному острові Хайнань, досягнувши околиць Місяця приблизно через тиждень, перш ніж звузити свою орбіту, готуючись до посадки.

Приземлення китайського зонда знаменує собою третю у світі посадку на Місяць цього року: японський посадковий модуль SLIM торкнувся землі в січні, а наступного місяця — посадковий модуль американського стартапу Intuitive Machines.

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