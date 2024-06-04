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Французькі військові перебувають в Україні ще з початку вторгнення РФ
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Французькі військові перебувають в Україні ще з початку вторгнення РФ

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Французький солдат обслуговує CAESAR під час військових навчань Spring Storm 2023
Французький солдат обслуговує самохідну гаубицю CAESAR під час військових навчань Spring Storm 2023. Французький солдат обслуговує самохідну гаубицю CAESAR під час військових навчань Spring Storm 2023. Фото: Associated Press

Французькі військові перебувають в Україні ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. А офіційне оголошення вплине лише збільшення кількості інструкторів.

Про це в інтерв'ю виданню Valeurs Acteurs заявив колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг.

Він зазначив, що французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття на фронт в Україну.

На думку Йонга, офіційне оголошення щодо відправлення французьких інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості. Він припускає, що Еммануель Макрон 6 червня під час урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії офіційно оголосить, що Франція відправляє військових інструкторів в Україну.

Екскомандувач морпіхів розповів, що після перетину українського кордону військова техніка майже не зупиняється перед прибуттям на фронт, оскільки стає дуже вразливою для російських атак. Французькі інструктори, які супроводжують зброю, тренують українських артилеристів під час їхнього руху, "іноді на узбіччі дороги".

Крім того, військові Франції супроводжують тих воїнів ЗСУ, які пройшли навчання у країні для того, аби упевнитися у правильному засвоєнні матеріалу.

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