У Празі росіяни напали на українських волонтерів, сталася бійка

У Чехії, на Старомнєстській площі у центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів.

Про це у соцмережі X повідомила представниця волонтерської організації Prague Maidan.

За її словами, інцидент стався у суботу, 1 червня.

"Ми з волонтерами кожну суботу з 14:00 до 18:00, маємо палатку "Russia Hands Off Ukraine". Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл", — розповіла вона.

Жінка додала, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росіян. Вона виклала у соцмережу відповідне відео, на якому видно, як чоловік та жінка нападають на волонтерів (увага, містить нецензурну лексику!).

Пізніше вона виклала світлину із закривавленою рукою.

27 квітня, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний помер на місці, 23-річного хлопця з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Згодом поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину.

У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН.

У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину, "навіть якщо наразі цьому немає доказів".