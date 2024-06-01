Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер отримав легкі травми через напад у місті Ален. Він виступає за надання Україні максимальної кількості зброї.

Про це повідомляє місцеве видання Schwäbische Post.

У землі Баден-Вюртемберг Кізеветтер проводить передвиборчу кампанію. Він з'явився біля стенду своєї партії. За попередньою інформацією, нападник Петер Бауер, місцевий агітатор від іншої партії.

"Я простояв там менш як п'ять хвилин, коли він підійшов до мене збоку, закричав на мене, назвавши розпалювачем війни", — розповів Кізеветтер.

Депутат захотів дізнатися, чому стороння людина кричить на неї і підійшла до неї.

"Після цього він штовхнув мене і зніс агітаційний намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібний запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив мене і штовхнув", — пояснив парламентар.

Кізеветтер виступає за надання Україні більшої кількості зброї, щоб вона могла захищатись від російського вторгнення. За це його політичні опоненти називають Кізеветтера "розпалювачем війни". Після таких гасел політик і отримав легкі травми від незнайомця.

Що відомо про надання зброї Україні від Німеччини

Напередодні німецьке видання Tagesschau писало, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів євро.

За даними видання, до пакета зокрема увійдуть велика кількість ракет ППО Iris-T SLM середньої дальності та менша кількість ракет SLS меншої дальності, БпЛА для розвідки та ведення бою в Чорному морі, а також терміново необхідні в ЗСУ запчастини, такі як замінні труби для німецьких артсистем і замінні двигуни для основних бойових танків Leopard.

Раніше, 24 травня, в уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Таким чином зараз в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система Iris-T малої дальності.