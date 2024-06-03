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Бронювати від армії будуть професії, а не людей — Веніславський
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Бронювати від армії будуть професії, а не людей — Веніславський

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Веніславський
Федір Веніславський. Кадр з відео

Бронювати від мобілізації до армії будуть професії, а не конкретних людей. Кабінет міністрів готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ.

Про це у коментарі Times of Ukraine заявив голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський.

За словами нардепа, бронювати від мобілізації будуть переважно працівників критичних галузей промисловості.

"На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу", – сказав він.

За словами Веніславського, вже поточного тижня Кабінет міністрів надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до ЗСУ.

"За нашою інформацією, буквально на наступному тижні має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання", – сказав нардеп.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

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