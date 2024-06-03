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Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників
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Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників

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Підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП.

Про це йдеться у зверненні понад сорока підприємств до прем'єр-міністра, міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості та Головнокомандувача ЗСУ, яке є у розпорядженні ЕП.

Підприємці наголосили, що після одночасного набуття чинності низкою законних та підзаконних актів, під загрозою постав виробничий потенціал вітчизняного ОПК.

Зокрема, після досягнення працівником 25-річного віку підприємство зобов’язане звіряти його військово-облікові дані з ТЦК та СП, а працівник – пройти військово-лікарську комісію. Також Міноборони переглядає чи змінює перелік військово-облікових спеціальностей, і деякі з них стають недійсними, внаслідок чого військовозобов’язані мають звертатися до ТЦК та СП за внесенням змін у військово-облікові документи.

У компаніях зазначають, що є непоодинокі випадки, коли саме в цей "перехідний" період ТЦК та СП здійснюють мобілізацію зазначеної категорії працівників, хоча "мають офіційні докази їхньої безпосередньої участі у реалізації державних контрактів оборонного призначення".

"Попри участь таких фахівців у виконанні державних контрактів з держзамовником у сфері оборони та особливої важливості для галузі ВПК, одразу після проходження ВЛК таким працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання", — йдеться у зверненні.

Підприємці зазначають, що за таких умов Генштаб та Міноборони відмовляють у погодженні бронювання військовозобов’язаних працівників, які не здійснили заміну приписного свідоцтва на тимчасове посвідчення, не оновили військово-облікову спеціальність або інші військово-облікові дані.

Така ситуація загрожує виконанню державних оборонних контрактів та негативно впливає на обороноздатність держави. Підприємства ОПК наголошують на необхідності запровадження правового механізму відтермінування вручення мобілізаційних розпоряджень працівникам підприємств, визнаних критично важливими для оборони України, що дозволить бронювати спеціалістів після оновлення їхніх військо-облікових даних.

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