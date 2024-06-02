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Зеленський зустрівся із провідними інвесторами Сінгапуру й обговорив з ними подальшу співпрацю
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Зеленський зустрівся із провідними інвесторами Сінгапуру й обговорив з ними подальшу співпрацю

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із топменеджерами провідних сінгапурських інвестиційних компаній на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла". ОПУ

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із топменеджерами провідних сінгапурських інвестиційних компаній наголосив, що навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Там зазначили, що ця зустріч глави держави із представниками бізнесу відбулась на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, 2 червня.

У заході взяли участь керівники суверенного фонду Сінгапуру GIC, інвестфонду Temasek Holdings, компанії Wilmar International, Федерації бізнесу Сінгапуру, інвестиційної компанії Blackstone Singapore, телекомунікаційного оператора SingTel, компанії Universal Success Enterprises, будівельної компанії Meinhardt Group.

Зеленський висловив переконання, що подальший розвиток українсько-сінгапурської торговельної співпраці має великий потенціал, особливо в галузі технологій та інновацій. Він також підтвердив налаштованість України створювати додаткові привабливі стимули для інвесторів.

Крім цього глава держави запросив сінгапурських інвесторів узяти участь у спільній із ЄС конференції з питань відновлення, реформування та модернізації української економіки, яка відбудеться в Берліні. Там буде презентована програма мобілізації міжнародної фінансової підтримки, реалізації довгострокових проєктів та створення привабливих умов для інвестування в економіку України.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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