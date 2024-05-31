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Зеленський прибув у Стокгольм на саміт Україна – Північна Європа
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Зеленський прибув у Стокгольм на саміт Україна – Північна Європа

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Зеленський прибув у Стокгольм на саміт Україна – Північна Європа
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, прибув у Швецію у Стокгольм для участі у третьому саміті Україна – Північна Європа.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

За його словами, сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.

"Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру", — написав президент.

У Стокгольмі Зеленський планує зустрітися з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Політики поспілкуються як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.

Також президент України зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував нові комунікації із партнерами щодо поставок нових систем протиповітряної оборони та спільних виробництв зброї, зокрема, на території України.

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