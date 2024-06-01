Польські Збройні Сили в повітря підняли літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури.

Про це Оперативне командування ЗС Польщі.

"Сьогодні ввечері спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України", — йдеться у повідомленні.

В ніч на 26 травня цього року польські винищувачі теж піднімалися через масовану атаку на Україну.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала Україну комбінованою атакою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет. Вибухи пролунали щонайменше у трьох областях, повідомили кореспонденти Суспільного.