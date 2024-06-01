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Німеччина скоригувала стратегію дозволу надання Україні бити по Росії
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Німеччина скоригувала стратегію дозволу надання Україні бити по Росії

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. AP Photo/Markus Schreiber

Німеччина скоригувала стратегію з огляду на ситуацію, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус про рішення Берліна дозволити Україні удари німецькою зброєю по цілях у Росії.

Про це пише німецьке видання Deutsche Welle.

"Це рішення правильне. Так ми завжди чинили з самого початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, відповідно скоригували нашу стратегію", — заявив Пісторіус.

За словами глави Міноборони Німеччини, після цього рішення німецький уряд не відновлюватиме дебати про постачання німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Відомо, що канцлер Олаф Шольц проти надання Україні цих далекобійних ракет.

Заяви Берліна та його партнерів про використання західної зброї для ударів по території РФ є досить однозначними, зазначив Борис Пісторіус. Вони стосуються насамперед "оборонних боїв навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна".

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

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