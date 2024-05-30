Плетенчук поділився подробицями ураження військових об'єктів РФ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук поділився подробицями ураження військових об'єктів РФ 30 травня в окупованому Криму та Краснодарському краї. За його словами, окупанти мають зрозуміти, що далі ситуація для них на території півострова буде ставати тільки гіршою.

Про це він розповів в коментарі кореспондентці Суспільне Крим.

Речник ВМС зазначив, що будь-які об'єкти, які входять до нафтової інфраструктури РФ або працюють в інтересах армії окупантів будуть надалі залишатися для України легітимними військовими цілями.

Коментуючи ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ", Дмитро Плетенчук звернув увагу на покращення бойової спроможності української зброї.

"Важливим моментом є, звісно, те, що відстань (до порту "Кавказ" — ред.) — фактично 500 км. Це само по собі говорить про спроможності української зброї та як вона дуже важлива насправді", — додав він.

Речник ВМС підтвердив, що по Керченській поромній переправі ураження було нанесено із застосуванням ракет "ATACMS". Дмитро Плетенчук нагадав, що Керченська протока є законними територіальними водами України.

"Це дванадцятимільна морська зона. Це навіть не виключна економічна, а суверенна територія нашої держави, згідно міжнародному морському праву та конвенції ООН", — заявив він.

Дмитро Плетенчук зазначив, що так званий Кримський міст вже фактично не працює у військових цілях РФ, а залізниця, яку вона будує на окупованих територіях Південної частини України — ще не готова.

Він розповів, що Керченська поромна переправа використовувається окупантами для забезпечення Кримського угруповання, а також батальйонів РФ, які ведуть бойові дії на Таврійському напрямку.

"Враховуючи, що військова морська логістика вже теж недоступна — всі ми пам'ятаємо назви цих всих великих десантних кораблів і чим закінчилася їх "подорож" — вони (окупанти — ред.) використовують умовно цивільну логістику для того, щоб перекидати озброєння важке в Крим з подальшим перекиданням через кримські кориші на театр бойових дій. І це є важливим моментом, тому що в нас на Кримському напрямку є тенденція до загострення. Відповідно, це потребує оперативного логістичного забезпечення і в такий спосіб (ураження військових цілей РФ — ред.) воно, фактично, відрізається", — пояснив речник ВМС.

Він наголосив на тому, що окупанти мають залишити Крим.

"Тим, хто незаконно переїзджав (з території РФ — ред.) до нашого Криму протягом 70 років, все ж таки пора "мамочка валити", як було сказано в одному відео. Тому що вчора росіяни змогли відчути, що таке їхати через Чонгар. Тобто, російська влада — хотів сказати радянська, що не далеко від правди — відправляла цивільних через Чонгар, тому міст було перекрито, пором перекрито. І це був єдиний спосіб дістатися території РФ. Це було таке невеличке "промо". Вони мають зрозуміти, що далі буде гірше! Їм потрібно все ж таки залишати нашу територію", — заявив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також розповів про ураженням російських катерів типу "Тунець", зазначивши, що це досить популярний в силових відомствах РФ морський транспорт.

За його словами, "Тунець" використовувається окупантами для того, щоб перекидати особовий склад на важкодоступні місцевості. До прикладу він навів перекидання російськими військовими на ротаційній основі особового складу та припасів на морську косу. Також Дмитро Плетенчук нагадав, що ЗСУ вже знищували такі катери РФ в 2023 році.

"Їх (катери типу "Тунець" — ред.) використовували і ФСБ, і морська оборона, і флот, і навіть поліція, здається. Зменшення такого потенціалу насправді для нас є важливим. Тому що, вони, ці катери, так само не мають цієї можливості виходити в море. "Тунець" вони (окупанти — ред.) використовують як для патрулювання, так і для диверсійної роботи", — додав він.

Наприкінці Дмитро Плетенчук зазначив, що все, що зменшує спроможності ворога в українському Криму буде завжди вважатися плюсом для української армії.