31 травня — 828 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Україна повернула з російського полону 75 людей, серед них — четверо цивільних.
- Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot і пакет допомоги €500 млн.
- Зеленський у Швеції підписав безпекові угоди зі Швецією, Ісландією та Норвегією.
- Росія у ніч на 31 травня вдарила по Харкову: є загиблі та поранені.
- Дрони СБУ в окупованому Криму уразили РЛС "Небо СВУ" за 100 млн доларів.
- Politico: Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по прикордонній зоні Росії поблизу Харкова.
- Сили оборони України успішно уразили російську поромну переправу у Криму ракетами ATACMS.
Росія випустила по Одесі ракету з касетним боєприпасом: є поранені
Увечері 31 травня російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою. Наразі відомо, що двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, ракета мала касетний боєприпас. Ціллю була припортова інфраструктура.
Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості, додав Кіпер.
Сигнал повітряної тривоги в Одесі пролунав о 19:24. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 19:27 у місті було чутно вибух, після якого у небі залишився дим.
РФ викреслює 99% людей зі списків, які подає Україна — Лубінець
Російська сторона не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів. У Москві без жодних пояснень викреслюють 99% людей зі списків, які подає Україна.
Про це в етері телемарафону заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, міжнародні конвенції чітко визначають пріоритети таких обмінів — спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші.
"Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаємо, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете забирайте цих, не хочете — не забирайте", — сказав омбудсман.
Лубінець наголосив, що Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію.
"Зрозуміло, що ми піднімаємо питання щодо жінок, важкопоранених. Цей обмін був на грані зриву, але нам вдалося його провести", — сказав Лубінець.
Обмін полоненими: Третина визволених — поранені — Лубінець
Україні 31 травня російського полону вдалося повернути 75 людей. Третина визволених — поранені і важкопоранені.
Про це в етері телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, визначені міжнародними конвенціями пріоритети таких обмінів передбачають, що спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші категорії.
Лубінець зазначив, всі, кого сьогодні повернули з полону, розповідають про тортури і стверджують, що не бачили представників Червоного Хреста. Третина визволених — поранені і важкопоранені. Всі колишні бранці знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.
"Ми фіксуємо, в якому стані передаємо російських військовополонених, з іншого боку — в якому стані повертаються наші герої і героїні", — сказав Лубінець.
З українців призовного віку в Польщі можуть сформувати підрозділ для ЗСУ — Сікорський
Польща планує підготувати для ЗСУ підрозділ, який складатиметься з українських чоловіків призовного віку, що проживають у країні. Це, на думку МЗС, ефективніша допомога, ніж відправлення польських військових інструкторів до України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Празі в межах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає Польська агенція преси.
"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", — пояснив міністр.
З'явилися супутникові знімки ураженого російського нафтового термінала порту "Кавказ"
З'явилися супутникові знімки наслідків ураження у ніч проти 30 травня нафтового термінала порту "Кавказ", який знаходиться у Краснодарському краї. Зазначається, що станом на 31 травня в акваторії порту відсутні великі російські судна.
Про це повідомляє проєкт "Радіо Свободи" — "Схеми".
Супутникові знімки Planet Labs демонструють термінал порту "Кавказ" до та після успішної атаки по ньому.
В проєкті "Схеми" зазначили, що ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, яка розташована на території порту "Кавказ" неподолік окупованої Керчі.
Також на знімках за 31 травня можна помітити, що з акваторії порту окупанти прибрали великі кораблі.
За інформацією "Схем", за вантажообігом порт "Кавказ" є п'ятим у Російській Федерації та другим у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська.
Військові РФ дронами атакували Берислав на Херсонщині: поранені троє людей
Російські військові скинули з двох дронів вибухівку на Берислав Херсонської області. Про це у Telegram увечері 31 травня повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Атака відбулась близько 18:30. Троє людей отримали поранення різного ступеню. Їх доправили до лікарні, йдеться у дописі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення армією РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.
В України повернули п’ятьох дітей-сиріт з Миколаївщини, яких вивезли росіяни
В Україну повернули п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Про це повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Сьогодні Україна радіє по-особливому. Нам вдалося врятувати п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації.
За інформацією посадовця, у середині липня 2022 року дітей під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.
"Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували", — йдеться в повідомленні.
У жовтні 2022 року росіяни вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. Вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію.
"Сьогодні, на щастя, можемо з полегшенням сказати, що наша місія порятунку для цих пятьох вихованців Новопетрівського інтернату завершена. Щасливі зустрічати їх в Україні та передати законним опікунам. Зараз діти вже в міцних обіймах своїх рідних і близьких та під опікою Save Ukraine", — говорить Микола Кулеба.
1 червня відключатимуть світло в усіх регіонах України
Завтра, першого червня, відключення електроенергії будуть діяти з 18:00 до 23:00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України, повідомили у пресслужбі компанії.
В 110-тій бригаді розповіли про нову тактику російської армії на Покровському напрямку
На Покровському напрямку, що у Донецькій області, російські війська використовують нову тактику. Про це в ефірі проєкту "Суспільне. Студія" розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Секач.
"Штурми постійні, навіть вночі. Вони (російські військові— прим. ред.) діють по новій тактиці, пускають шістки, з цих шісток іде по шість людей, йде кілька одразу по зеленці й намагаються приховано пройти до українських позицій та втупити в стрілковий бій", — уточнив Іван Секач.
Він розповів, що на його ділянці, масових російських штурмів стало менше.
"Російські війська також майже перестали застосовувати техніку, або в них залишилось її мало, або вони десь її накопичують. Ми вже спостерігали танки Т-62 старі танки", — каже начальник служби зв'язків із громадськістю.
На його думку, такою тактикою російські військові намагаються розпорошити діяльність української артилерії.
"Тобто йдуть кілька груп одночасно йдуть. Тільки одну знищують одразу йде інша шістка. Людей у них багато", — розповів Іван Секач.
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наводить ракети по цивільних об'єктах України
Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову. Його підрозділ коригує удари "Калібрами", "Іскандерами" та Х-101/555 по цивільній інфраструктурі України.
Про це 31 травня написала пресслужба СБУ.
Баранов керує Головним обчислювальним центром (ГОЦ) Збройних сил Росії. Слідство СБУ встановило, що підрозділ Баранова відповідає за точність ударів російських ракет по Україні.
"Зокрема, підлеглі Баранова займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії нашої ППО, а також зазначають конкретні цілі, які мають бути уражені ракетним озброєнням", — пояснили в СБУ.
Ідеться зокрема про наведення крилатих ракет "Калібр", Х-101/555 та балістичних ракет "Іскандер".
Служба безпеки України визначила також особи 30 підлеглих Баранова — вони прямо причетні до вчинення воєнних злочинів. Зібрані матеріали передадуть до Міжнародного кримінального суду.
Війська РФ п'ять разів вдарили дронами-камікадзе по Нікопольщині
Впродовж дня 31 травня війська РФ пʼять разів били дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Російські війська завдали ударів по Нікополю та Покровській громаді. Там зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили.
Загиблих та поранених немає.
ЄС ввів санкції проти 9 людей та компаній, які допомагають збройовим програмам КНДР і Росії
Європейський Союз 31 травня запровадив санкції проти ще 9 фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росії. Вони причетні до діяльності КНДР, що пов'язана з незаконними програмами озброєнь та підтримкою війни проти України.
Про це йдеться на сайті Євроради.
Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб. Одна людина та одна фірма — з Росії, решта — з Північної Кореї:
- Сонґ Рім, керівник відділу розвитку ІТ у Biryugang Overseas Technology Cooperation Company, яка безпосередньо пов'язана з "Торговою корпорацією Хапджанган", що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;
- Кім Чол Сок — керував готелями, казино, ресторанами та барами в Камбоджі станом на середину 2020 року, а також мав бізнес-діяльність у сфері туризму та дорогоцінних металів. Завдяки своїй незаконній діяльності в Камбоджі він залучає іноземну валюту, працюючи в Головному розвідувальному бюро;
- Рім Йонґ Хьок, заступник представника Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) у Сирії, яка є основним експортером товарів і обладнання, пов’язаних із балістичними ракетами та звичайними озброєннями з КНДР. Компанія під санкціями ООН;
- Кім Кьон Нам, представник Банку зовнішньої торгівлі (FTB), головного валютного банку КНДР;
- Ан Се-Хо — дипломат, який раніше був першим секретарем посольства КНДР у Конакрі (Гвінея). Він був головним координатором будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Малі;
- Олег Миколайович Кожем’яко — як губернатор Приморського краю РФ сприяв візиту Кім Чен Ина до Росії у вересні 2023 року та обходу санкцій для КНДР;
- Korea Namgang Trading Corporation (NTC) — бере участь у логістичному циклі робітників-експатріантів і займається оформленням віз, паспортів та виїздом персоналу КНДР для роботи за кордоном. Потім ті переказують кошти назад до Північної Кореї;
- Hapjanggang Trading Corporation, що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;
- "Східна стивідорна компанія" ("Восточная стивидорная компания"), що працює в порту Восточний — російський постачальник вантажних послуг.
Санкції запровадили через те, що КНДР надає військову підтримку Росії на війні проти України, а також бо Північна Корея ухиляється від санкцій ООН, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм.
Особам з нового списку заморозять активи, а також заборонено надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано. Крім того, їм заборонять в'їзд до Європейського Союзу.
Плетенчук поділився подробицями ураження військових об'єктів РФ
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук поділився подробицями ураження військових об'єктів РФ 30 травня в окупованому Криму та Краснодарському краї. За його словами, окупанти мають зрозуміти, що далі ситуація для них на території півострова буде ставати тільки гіршою.
Про це він розповів в коментарі кореспондентці Суспільне Крим.
Речник ВМС зазначив, що будь-які об'єкти, які входять до нафтової інфраструктури РФ або працюють в інтересах армії окупантів будуть надалі залишатися для України легітимними військовими цілями.
Коментуючи ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ", Дмитро Плетенчук звернув увагу на покращення бойової спроможності української зброї.
"Важливим моментом є, звісно, те, що відстань (до порту "Кавказ" — ред.) — фактично 500 км. Це само по собі говорить про спроможності української зброї та як вона дуже важлива насправді", — додав він.
Речник ВМС підтвердив, що по Керченській поромній переправі ураження було нанесено із застосуванням ракет "ATACMS". Дмитро Плетенчук нагадав, що Керченська протока є законними територіальними водами України.
"Це дванадцятимільна морська зона. Це навіть не виключна економічна, а суверенна територія нашої держави, згідно міжнародному морському праву та конвенції ООН", — заявив він.
Дмитро Плетенчук зазначив, що так званий Кримський міст вже фактично не працює у військових цілях РФ, а залізниця, яку вона будує на окупованих територіях Південної частини України — ще не готова.
Він розповів, що Керченська поромна переправа використовувається окупантами для забезпечення Кримського угруповання, а також батальйонів РФ, які ведуть бойові дії на Таврійському напрямку.
"Враховуючи, що військова морська логістика вже теж недоступна — всі ми пам'ятаємо назви цих всих великих десантних кораблів і чим закінчилася їх "подорож" — вони (окупанти — ред.) використовують умовно цивільну логістику для того, щоб перекидати озброєння важке в Крим з подальшим перекиданням через кримські кориші на театр бойових дій. І це є важливим моментом, тому що в нас на Кримському напрямку є тенденція до загострення. Відповідно, це потребує оперативного логістичного забезпечення і в такий спосіб (ураження військових цілей РФ — ред.) воно, фактично, відрізається", — пояснив речник ВМС.
Він наголосив на тому, що окупанти мають залишити Крим.
"Тим, хто незаконно переїзджав (з території РФ — ред.) до нашого Криму протягом 70 років, все ж таки пора "мамочка валити", як було сказано в одному відео. Тому що вчора росіяни змогли відчути, що таке їхати через Чонгар. Тобто, російська влада — хотів сказати радянська, що не далеко від правди — відправляла цивільних через Чонгар, тому міст було перекрито, пором перекрито. І це був єдиний спосіб дістатися території РФ. Це було таке невеличке "промо". Вони мають зрозуміти, що далі буде гірше! Їм потрібно все ж таки залишати нашу територію", — заявив Дмитро Плетенчук.
Речник ВМС також розповів про ураженням російських катерів типу "Тунець", зазначивши, що це досить популярний в силових відомствах РФ морський транспорт.
За його словами, "Тунець" використовувається окупантами для того, щоб перекидати особовий склад на важкодоступні місцевості. До прикладу він навів перекидання російськими військовими на ротаційній основі особового складу та припасів на морську косу. Також Дмитро Плетенчук нагадав, що ЗСУ вже знищували такі катери РФ в 2023 році.
"Їх (катери типу "Тунець" — ред.) використовували і ФСБ, і морська оборона, і флот, і навіть поліція, здається. Зменшення такого потенціалу насправді для нас є важливим. Тому що, вони, ці катери, так само не мають цієї можливості виходити в море. "Тунець" вони (окупанти — ред.) використовують як для патрулювання, так і для диверсійної роботи", — додав він.
Наприкінці Дмитро Плетенчук зазначив, що все, що зменшує спроможності ворога в українському Криму буде завжди вважатися плюсом для української армії.
Блінкен підтвердив дозвіл Байдена бити по РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен 31 травня підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї.
Блінкен сказав про це на пресконференції в Празі після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
Джо Байден схвалив використання Україною американської зброї для ударів по цілях у Росії, адже російська армія продовжує атакувати Харків.
"За останні кілька тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу на використання зброї, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, зокрема й проти російських сил, які накопичуються на російському боці кордону, а потім нападають на Україну. І це [запит] пішло просто до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що ми робили, тобто за необхідності адаптуватимемось", — так Блінкен прокоментував дозвіл США.
Тобто адміністрація Байдена дала дозвіл в результаті американської стратегії коригування та адаптації до ситуації на полі бою.
Внаслідок російського обстрілу Херсона пошкоджений медичний заклад
Російські військові обстріляли Корабельний район Херсона. Пошкоджений медичний заклад. Про це у Telegram 31 травня повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його інформацією, військові РФ з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини атакували місто декілька разів.
Один зі снарядів розірвався поблизу із медичним закладом — у ньому вибиті вікна, пошкоджені рами та фасад. Загиблих та поранених немає, поінформував Мрочко.
Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot і пакет допомоги €500 млн
Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро.
Про це йдеться в соцмережі X німецького МЗС.
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок прокоментувала виділену допомогу: "Жорстока агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності. Держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам".
Журналіста Дмитра Хилюка бачили в полоні РФ
Один з обміняних 31 травня українських військовополонених розповів, що перебував в одній камері з журналістом агентства УНІАН Дмитром Хилюком, якого росіяни викрали ще на Київщині в березні 2022-го.
Про це чоловік сказав у коментарі кореспондентці Суспільного.
"Дмитро Хилюк з УНІАН передає вітання своїм батькам, братові. Всім найкращі вітання. Каже, що живий, і сподівається, що його звільнять", — розповів звільнений українець, який протягом 11 місяців ділив з медійником одну камеру утримання в полоні.
Ситуація на Харківщині 31 травня: РФ збільшує кількість спроб прорвати оборону на Куп'янському напрямку
Протягом доби 30 травня на Харківському та Куп'янському напрямках російська армія втратила понад 230 військових, а також техніку, кажуть у Генштабі. Від початку 31 травня росіяни атакують на Куп'янському напрямку. Про оперативну ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках на 31 травня повідомили у Генштабі ЗСУ, а також представники бригад, які обороняють Україну на цих напрямках.
На Куп'янському напрямку ситуація загострилася, сказала в етері Суспільного 31 травня начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї ОМБР ім. Князя Романа Великого Надія Замрига. За її словами, РФ збільшила кількість спроб знайти слабке місце в обороні.
"Ворог намагається атакувати, йти вперед, йому це не вдається. Втрати за крайні два тижні ворога значно зросли. Чому? Збільшилася кількість атак, зросли його втрати в особовому складі й техніці. Коли ворог намагається використати для підвозу піхоти важку техніку, наша розвідка це бачить і знищує. Позавчора розвідка помітила РСЗВ "Град" з боєкомплектом, наші хлопці поцілили в цю установку", — розказала Замрига.
Українські військові, які повернулися з полону, заспівали пісню "Україно" Тараса Петриненка
Україна 31 травня повернула з російського полону 75 людей. Військовослужбовець Костянтин Миргородський заспівав пісню "Україно" разом з побратимами. Пісня "Україно" вважається неофіційним гімном України. Її автор — народний артист і національна легенда Тарас Петриненко.
Перша назва цієї пісні "Поки кохаєм". Вперше вона прозвучала у виконанні Петриненка у 1987 році на Першому каналі Українського радіо в ранковій інформаційно-музичній програмі
Взагалі музикант створив її раніше, але не міг показати комусь, оскільки національна тематика не вписувалася в радянські стандарти.
Україна повернула з російського полону 14 нацгвардійців з ЧАЕС, які родом з Чернігівщини
31 травня Україна повернула з російського полону 14 нацгвардійців, які у лютому 2022 року несли службу на Чорнобильській атомній електростанції. Всі вони родом з Чернігівщини. Про це повідомляє журналістка Суспільного, яка була присутня під час обміну полоненими.
З російського полону повернулася Мар’яна Чечелюк з Маріуполя
31 травня під час обміну полоненими до України повернули слідчу з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Про це Суспільне Донбас телефоном уточнила головна консультантка Східного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олена Матвієнко.
"Мамочка, я вдома. Я в Україні", — каже Мар'яна на відео, яке оприлюднив в Telegram Координаційний штабу з питань поводження з військовополоненими.
У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок нічного удару РФ
Під завалами житлового будинку у Новобаварському районі Харкова знайшли тіло ще однієї людини — кількість загиблих зросла до п'яти, повідомив міський голова Ігор Терехов. 26 людей отримали поранення.
Пошуково-рятувальна операція на місці триває.
Україна та Норвегія підписали безпекову угоду
У Стокгольмі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомили в Офісі президента.
Згідно з угодою, цьогоріч Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Підтримка триватиме впродовж усього терміну дії угоди.
Разом із союзниками Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, продовжить надавати системи NASAMS та обладнання до них і навчатиме фахівців, а також зробить внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях.
Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва, додали в ОП.
Невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення Росії до відповідальності, допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.
Також Норвегія зобов'язалась працювати над майбутнім членством України в НАТО.
Норвегія – 15-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.
Німеччина дала Україні дозвіл використовувати німецьку зброю на території Росії
Федеральний уряд Німеччини дозволив Україні використовувати німецьку зброю проти цілей на території Росії. Про це повідомляє Tagesschau із посиланням на речника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.
Зазначається, що Німеччина ухвалила таке рішення, наслідуючи приклад уряду Сполучених Штатів.
У німецькому уряді наголосили, що Україна згідно з міжнародним правом може захищатися від російських нападів, зокрема на Харківщині.
"З цією метою вона (Україна — ред.) також може використовувати зброю, поставлену для цієї мети, відповідно до своїх міжнародних правових зобов’язань, у тому числі ту, що постачається нами", — сказав Хебештрайт.
Напередодні видання Politico та Голос Америки із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей, знайомих із питанням, повідомили, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — виключно в районі Харкова — з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами.
Україна та Ісландія підписали безпекову угоду
У Стокгольмі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомили в Офісі президента.
Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме Україні щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн дол.), підтримка триватиме протягом усього терміну угоди.
Ісландія готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.
Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками.
Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню жінок у ЗСУ.
Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення Росії до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.
Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.
Ісландія — 14-та країна, з якою Україна підписала двосторонній безпековий договір.
Україна повернула з полону 75 людей
Сьогодні, 31 травня, відбувся черговий обмін полоненими, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця.
Повернути вдалось 75 людей — це воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.
Дрони СБУ уразили РЛС "Небо-СВУ" в окупованому Криму — джерела
У ніч на 30 травня дрони СБУ уразили в окупованому Криму комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю 100 мільйонів доларів. Про це Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах.
За даними джерел, після атаки дронів засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. Ця РЛС поблизу Армянська контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист російських військових обʼєктів на території Криму.
Україна та Швеція підписали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, повідомили в Офісі президента.
Згідно з угодою, протягом 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.
Швеція продовжуватиме надавати військову допомогу, зокрема авіацію, засоби ППО, бронетехніку, артилерію, безпілотні апарати, сприятиме посиленню морської безпеки та розмінуванню.
Швеція й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.
Окремою частиною угоди є надання Україні спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen включно з навчанням.
Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведського озброєння в Україні.
Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення Росії до відповідальності, допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові та захисті критичної інфраструктури.
Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.
Швеція стала 13-ю країною, з якою Україна вже уклала двосторонні безпекові угоди.
До України повернули тіла 212 загиблих військових
До України повернули тіла 212 загиблих військових, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося повернути тіла українських військових з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ).
Після встановлення осіб загиблих тіла передадуть рідним.
Зеленський приїхав у Стокгольм на саміт Україна – Північна Європа та підпише три безпекові угоди
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Стокгольма на третій саміт Україна – Північна Європа, де зустрінеться з низкою лідерів країн-партнерів та підпише три безпекові угоди.
Зокрема, Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції, президентом Фінляндії, прем’єр-міністеркою Данії, прем’єр-міністром Норвегії та прем’єр-міністром Ісландії у межах саміту та у двосторонніх форматах. Також відбудуться зустрічі президента України з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.
Серед ключових пріоритетів переговорів — ППО для України, спільні оборонні виробництва та глобальна робота заради примусу Росії до миру, додав Зеленський.
У Києві внаслідок російського обстрілу зруйноване енергетичне обладнання, повідомили в Міненрего. Знеструмлювалися 560 приватних будинків та 32 установи в одному з районів. На ранок більшість споживачів заживлені, тривають відновлювальні роботи. У Харківській області внаслідок російських ударів без газопостачання залишилися близько 400 абонентів.
У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу. Одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електропостачання залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів). Усіх споживачів зажили.
На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів не прогнозуються.
У Харкові кількість загиблих збільшилася до п'яти людей — ОВА
У Харкові кількість загиблих збільшилася до п'яти людей — під завалами знайшли тіло чоловіка, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Пошукова операція триває.
Генштаб: ударна група ВМС ЗСУ уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ
Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики росіян.
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".
Скинули вибухівку з токсичним газом: із дронів та мінометів росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини
Війська РФ за добу 30 травня обстріляли п'ять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській. Вогонь вели з мінометів та дронів. Один скид вибухівки із дрона був з токсичним газом. Загалом прикордонники зафіксували 27 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: у напрямку села Грем’яч два приходи (з FPV-дрона та міномета калібру 120 мм);
Семенівська громада:
- у напрямку села Миколаївка — вісім приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Лісківщина — 10 вибухів приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Архипівка — один прихід — скид із дрона вибухівки з токсичним газом.
Сновська громада: у напрямку села Клюси 6 приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Армія РФ обстріляла середмістя Херсона: є поранена
Зранку 31 травня російські військові обстріляли середмістя Херсона. Поранена місцева жителька.
Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
За його інформацією, травмована жінка під час обстрілу перебувала на вулиці. Вона звернулась до лікарів за медичною допомогою.
Внаслідок обстрілу пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту, щонайменше одна автівка, вікна у будинках.
Також, додав Мрочко, наразі не працює світлофор на проспекті Незалежності — вулиці Українській.
ISW: незрозуміло, наскільки далеко діятиме дозвіл США на удари по цілях у РФ
Аналізуючи інформацію у ЗМІ про надання Україні адміністрацією президента США Джо Байдена обмеженого дозволу на удари по цілях на території РФ, аналітики ISW відзначили, що наразі незрозуміло, наскільки далеко цей дозвіл розповсюджуватиметься у Бєлгородській області та чи стосуватиметься він Курської та Брянської областей РФ.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Незрозуміло, наскільки далеко в Бєлгородській області США дозволяють українським силам завдавати ударів зі зброї, наданої США, чи дозволять Україні завдати ударів по зосередженню російських сил і техніки в Курській і Брянській областях”, — йдеться в аналітичному звіті.
При цьому аналітики наголошують, що російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями, і обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях Росії перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.
Зазначається, що Росія все ще має тилові зони, де російські військові можуть утримувати свої військові сили, перш ніж вони підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть в інші частини України.
“Росія продовжуватиме вигравати від будь-якого часткового прихистку, поки західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе. ISW продовжує оцінювати, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії зі зброї, наданої США”, — йдеться в аналітичному звіті.
Уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва
Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва. О 8:10 енергетики підключили більшість будинків до резервних джерел.
Наразі без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. Електроенергію планують повернути до кінця дня, поінформували у ДТЕК.
Куди влучили російські ракети у Харкові: дані поліції
За словами керівника слідчого відділу поліції Харківщини Сергія Болвінова:
- Перша ракета зруйнувала магазин;
- Друга знищила майже цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Там загинули жінка та чоловік, ще 16 людей поранені. Також поранені ще девʼять мешканців сусідніх будинків;
- Далі росіяни поцілили у швейний цех, загинув охоронець.
- Останні дві ракети прилетіли поблизу цього цеху — прямо на вулицю та в лісосмугу неподалік.
Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло
Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Харкову зросла до чотирьох — під завалами знайшли тіло, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Армія РФ атакувала Юнаківську громаду на Сумщині
Вночі на 31 травня російська армія скинула з безпілотника одну гранату на Юнаківську громаду на Сумщині.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Що відомо про обстріли регіону 30 травня
Під артилерійські обстріли потрапили Краснопільська (2 вибухи) та Білопільська (8 вибухів) громади. На територію Білопільської громади також скинули 15 мін.
У Миропільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли (6 вибухів).
Хотінську громаду обстрілювали з FPV-дрона, був 1 вибух.
Есманську громаду також атакував FPV-дрон; ще був мінометний обстріл (6 вибухів).
По Свеській громаді вдарили з міномета (6 вибухів) та FPV-дрона.
Великописарівську громаду атакували безпілотниками (6 вибухів).
На Донеччині від обстрілів за добу троє жителів дістали поранення
Протягом 30 травня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей у Красногорівці та один житель у Північному зазнали поранень.
Про це у Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1982 загинули,
- 4953 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Били з авіації та артилерії по 22 населених пунктах. Як минула доба на Херсонщині
Російські військові упродовж доби з різних видів озброєння обстріляла 22 населені пункті Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 31 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під обстрілами та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове та Херсон.
Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені дев'ять приватних будинків, навчальний заклад, виправна установа, газопровід та автомобіль. Одна людина загинула, додав Прокудін.
У Байдена дозволили Україні використовувати зброю США для протидії вогню в Харківській області — Голос Америки
Політика США щодо заборони використання ракет ATACMS або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилася. При цьому адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб завдати удару по російських військах.
Про це йдеться у відповіді посадовця США на запит журналістів Голосу Америки.
“Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російських військах, які атакують їх або готуються атакувати”, – йдеться у письмовому повідомленні, яке отримали журналісти Голосу Америки.
Посадовець додав, що політика Білого дому щодо заборони використання ATACMS або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилася.
Напередодні видання Politico із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей, знайомих із питанням, написало, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — виключно в районі Харкова — з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами.
Вночі збили крилату ракету і 4 "шахеди" — Повітряні Сили
Вночі 31 травня сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.
Про це зранку 31 травня повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, у ніч проти 31 травня росіяни атакували:
- Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. РФ,
- Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ,
- а також здійснили пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська РФ.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", — написав Олещук.
Знищений "шахед" та атаки з артилерії. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині на ранок 31 травня
У ніч на 31 травня війська РФ поцілили з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, що на Дніпропетровщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"По одному із тамтешніх сіл знову відкрили вогонь вранці, перервавши нічне затишшя", — написав він.
Загиблих і поранених немає. Також, за словами посадовця, військові підрозділу повітряного командування "Схід" вночі збили російський "шахед".
Внаслідок ракетного удару по Києву пожежею пошкоджені СТО, автомийка, легкові авто — КМВА
Внаслідок ракетного удару по Києву пожежею пошкоджені приватне домоволодіння СТО, автомийка, 6 легкових авто, складське приміщення. Горіло на площі приблизно 120 м2.
Про це повідомили в КМВА.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих станом на 7:43 ранку відсутня.
Армія РФ за минулу добу завдала 372 удари по восьми населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 30 травня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 31 травня, повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 372 удари по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Лобковому;
- 11 разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці;
- 150 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку Малинівку та Новоандріївку;
- 210 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Нестерянки.
"Надійшло чотири повідомлення про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
На війні в Україні РФ втратила 1390 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 31 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 507 650 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1390 військових.
Reuters: Китай не поїде на саміт миру у Швейцарії
Влада Китаю підтвердила, що не буде присутня на саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.
Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі у заході. Про які умови мова не уточнюється.
Цього тижня Китай запропонував провести саміт за рівноправної участі всіх сторін.
Війська РФ атакували Київ крилатими ракетами
Війська РФ атакували Київ крилатими ракетами. Сили ППО знищили всі цілі.
Про це повідомили в КМВА.
Через падіння уламків виникла пожежа в нежитловий будівлі в Голосіївському районі. Попередньо, жертв немає. Дані уточнюються.
У Києві відбій повітряної тривоги
Київ та низка областей — відбій повітряної тривоги.
У Києві чутно вибухи
У Києві чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
У Києві повітряна тривога
У Києві та низці областей — повітряна тривога, повідомили в КМДА.
До 23 збільшилася кількість поранених у Харкові
До 23 збільшилася кількість поранених внаслідок ракетної атаки РФ по Новобаварському району Харкова.
Про це повідомили в облпрокуратурі.
OpenAI: Росія використовувала ШІ для антиукраїнських коментарів у соцмережах
Стартап OpenAI заявив, що виявив п’ять онлайн-кампаній, які використовували технології генеративного штучного інтелекту для оманливого маніпулювання громадською думкою в усьому світі та впливу на геополітику.
Про це пише The New York Times.
Йдеться про Росію, Китай, Іран та Ізраїль, які використовували технологію OpenAI для створення публікацій у соціальних мережах, перекладу та редагування статей, написання заголовків та налагодження комп’ютерних програм, як правило, для залучення підтримки для політичних кампаній або для зміни громадської думки в геополітичних конфліктах.
У своєму OpenAI заявив, що її інструменти використовувалися в кампаніях впливу, які дослідники відстежували роками, включаючи російську кампанію під назвою Doppelganger і китайську кампанію під назвою Spamouflage.
Світовий банк: повномасштабна війна зробила бідними додатково 1,8 млн українців
Через повномасштабну війну кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 мільйона порівняно з 2020 роком.
Про це йдеться у звіті Світового банку, опублікованому 29 травня, пише Reuters.
Доповідь ґрунтується на опитуванні, проведеному у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Було встановлено, що 9 мільйонів українців із 32 мільйонів населення живуть у бідності.
Попри жахливу ситуацію, Світовий банк заявив, що було б набагато гірше, якби Україна не отримувала іноземної допомоги для виплати пенсій і зарплат.
Зросла кількість жертв внаслідок серії ударів по Харкову
Відомо про трьох загиблих внаслідок серії ударів по Харкову станом на 02:00.
Про це повідомив Суспільне Харків очільник поліції регіону Володимир Тимошко.
Кількість поранених внаслідок ударів по Харкову збільшилася до 16. Серед поранених — медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто "швидкої".
Армія РФ застосувала тактику подвійного удару, коли на місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці, поінформував Синєгубов.
Близько чотирьох людей ще можуть перебувати під завалами житлової п'ятиповерхівки, повідомив Суспільне Харків міський голова Терехов.
Внаслідок ракетного удару РФ вже відомо про двох загиблих
Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ракетного удару РФ.
Про це повідомив Суспільне Харків очільник поліції Харківщини Тимошко.
Нині відомо про три місця влучання по Харкову: п'ятиповерховий житловий будинок, крамниця, яка розташована у триповерховій будівлі, та швейний цех.
Щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучання по п'ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який в момент удару перебував на вулиці.
Кількість жертв ракетної атаки РФ буде збільшуватися: у будинках поруч з місцями влучань вибиті вікна, у людей можуть бути осколкові та вибухові травми
У Харкові щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетних ударів РФ
Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетних ударів РФ.
Про це повідомляє кореспондент Суспільне Харків з місця подій.
Влучанням ракети повністю зруйновані щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку
Кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Харкову збільшилась до 12 людей
Кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Харкову збільшилась до 12 людей.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Серед поранених є 12-річна дівчинка, повідомив Суспільному директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Армія РФ влучила у житловий будинок у Харкові
Армія РФ влучила у житловий будинок у Харкові.
Про це повідомив міський голова Терехов.
Станом на 01.00 ночі відомо про вісім поранених внаслідок удару армії РФ.
З початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень — Генштаб
З початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Зазначається, що російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі і техніці та підтримку з повітря. Сили оборони України тримають армію РФ під вогневим контролем, виснажуючи російських окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Українська авіація завдала ураження по 20 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії України уразили один засіб ППО, дві артилерійські системи та один район зосередження особового складу російських солдатів.
Протягом доби армія РФ завдала по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетні удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосувала 554 дрони-камікадзе та здійснила понад 2980 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.