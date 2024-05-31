Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Литва за потреби навчатиме військових в Україні — Шимоніте
ЛитваЗСУВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПолітикаСвіт

Литва за потреби навчатиме військових в Україні — Шимоніте

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. AP Photo/Mindaugas Kulbis

Литва готова надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на території України, якщо це буде необхідно.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте в інтерв’ю Bloomberg.

"Це давні навчання, де ми тренуємо українських військових. Ми готували їх до цього вторгнення. І це довготривала співпраця між нашими військовими та українськими військовими", — сказала Шимоніте.

Вона уточнила, що литовські інструктори наразі тренують українських військових і на території третіх країн, і на території Литви.

Напередодні, 30 травня, Литва долучилася до коаліції з посилення української протиповітряної оборони, яку очолює Німеччина, Франція та США.

Інша допомога від Литви

23 квітня в Міністерстві оборони Литви оголосили про прибуття до України партії командно-штабних машин М577. Ще одна партія прибула раніше, 6 квітня.

11 квітня Україна отримала від Литви новий пакет допомоги, до якого увійшли антидрони, генератори та розкладачки, призначені для ЗСУ.

"Литва вже розробила план довгострокової підтримки: у 2024-2026 роках Україні для нових придбань планується передати пакет військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро. Загалом з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро", — додавали тоді в литовському відомстві.

У березні литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.

Крім того, у травні прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте казала, що уряд її країни отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити литовські війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Гітанас Науседа
Литва долучилася до коаліції з посилення української ППО
Укриття у школі
Литва надала Україні 5 млн євро на облаштування шкільних укриттів
Вибори у Литві
Президентом Литви знову став Гітанас Науседа
У Литві розпочався другий тур президентських виборів
У Литві розпочався другий тур президентських виборів
На початок