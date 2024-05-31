Литва за потреби навчатиме військових в Україні — Шимоніте

Литва готова надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на території України, якщо це буде необхідно.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте в інтерв’ю Bloomberg.

"Це давні навчання, де ми тренуємо українських військових. Ми готували їх до цього вторгнення. І це довготривала співпраця між нашими військовими та українськими військовими", — сказала Шимоніте.

Вона уточнила, що литовські інструктори наразі тренують українських військових і на території третіх країн, і на території Литви.

Напередодні, 30 травня, Литва долучилася до коаліції з посилення української протиповітряної оборони, яку очолює Німеччина, Франція та США.

Інша допомога від Литви

23 квітня в Міністерстві оборони Литви оголосили про прибуття до України партії командно-штабних машин М577. Ще одна партія прибула раніше, 6 квітня.

11 квітня Україна отримала від Литви новий пакет допомоги, до якого увійшли антидрони, генератори та розкладачки, призначені для ЗСУ.

"Литва вже розробила план довгострокової підтримки: у 2024-2026 роках Україні для нових придбань планується передати пакет військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро. Загалом з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро", — додавали тоді в литовському відомстві.

У березні литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.

Крім того, у травні прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте казала, що уряд її країни отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити литовські війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке.