В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою

У Міністерстві оборони Литви заявили про передачу Україні бронетранспортерів М577. Машини прибули 5 квітня.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства.

"Безперервність підтримки України — наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами й союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Надаватимемо підтримку Україні стільки, скільки буде необхідно", — зазначив глава литовського МО Лаурінас Кащюнас.

У Міноборони нагадали, що на початку березня Литва поставила Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів.

Окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування і реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти.

"Литва вже розробила план довгострокової підтримки: у 2024-2026 роках Україні для нових придбань планується передати пакет військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро. Загалом з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро", — додали у міністерстві.

У березні литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.