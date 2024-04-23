В Україну прибула нова партія бронетранспортерів М577 від Литви

У Міністерстві оборони Литви 23 квітня оголосили про прибуття до України партії командно-штабних машин М577.
Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті відомства.
Відповідні бронетранспортери призначені для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.
"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 мільйонів євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро", — зазначили у Міноборони.
6 квітня в МО інформували про передачу Україні партії M577.
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