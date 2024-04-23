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В Україну прибула нова партія бронетранспортерів М577 від Литви
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В Україну прибула нова партія бронетранспортерів М577 від Литви

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Бронетранспортери М577
Бронетранспортери М577. Фото: Міністерство оборони Литви

У Міністерстві оборони Литви 23 квітня оголосили про прибуття до України партії командно-штабних машин М577.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті відомства.

Відповідні бронетранспортери призначені для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 мільйонів євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро", — зазначили у Міноборони.

6 квітня в МО інформували про передачу Україні партії M577.

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