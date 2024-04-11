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Україна отримала новий пакет допомоги від Литви. Яке обладнання туди увійшло
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Україна отримала новий пакет допомоги від Литви. Яке обладнання туди увійшло

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Лауринас Кашчюнас
Міністр оборони Литви Лауринас Кашчюнас. AP

Україна сьогодні 11 квітня отримала від Литви новий пакет допомоги, до якого увійшли антидрони, генератори та розкладачки, призначені для ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"Підтримка України Литвою є постійною. Ми всіма способами допомагаємо Україні і шукаємо способи збільшити цю допомогу. Озброєння та обладнання, надані нами та нашими союзниками, роблять важливий внесок у боротьбу України за свободу", – прокоментував глава Міноборони країни Лауринас Кашчюнас.

Зазначається, що у відповідь на запити української сторони Литва цього року вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини М577, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, а також тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Загалом Литва надала Україні військової підтримки на суму близько 610 мільйонів євро. Протягом цього року вже надано підтримки приблизно на 84 мільйони євро.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав до Литви, аби взяти участь у саміті Триморʼя, обговорити ППО для України та підписати чергову двосторонню угоду про безпеку.

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