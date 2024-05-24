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Нападник на Фіцо заявив, що здійснив замах на прем’єра зокрема і через його позицію щодо України
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Нападник на Фіцо заявив, що здійснив замах на прем’єра зокрема і через його позицію щодо України

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Голова уряду Словаччини
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, Братислава, Словаччина. Фото: AP Photo/Petr David Josek

Нападник, якого звинувачують у замаху на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявив, що діяв через розчарування політикою уряду, передусім рішенням політика припинити військову підтримку України.

Про це йдеться в судовому документі, пише Bloomberg.

Згідно з документом, підозрюваний, ідентифікований як 71-річний Юрай К., сказав слідчим, що діяв сам і не мав наміру вбивати Фіцо, якого він поранив з близької відстані після засідання уряду неподалік Братислави 15 травня.

Заява про те, що нападник діяв самостійно, може заперечити припущення державних органів про те, що стрілець міг бути частиною ширшої змови.

Нападник також висловив невдоволення рішенням прем'єр-міністра Словаччини скасувати спеціальну прокуратуру та те, що він назвав "переслідуванням працівників культури та ЗМІ".

Що стосується України, він сказав слідчим, що вважає уряд Фіцо "зрадницьким щодо Європейського Союзу".

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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