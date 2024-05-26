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Sky News: Росія виробляє снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж США та країни ЄС
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Sky News: Росія виробляє снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж США та країни ЄС

ЗМІ
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155-мм артилерійські снаряди
Робітник виготовляє 155-мм артилерійські снаряди на боєприпасному заводі, штат Пенсильванія, США. AP/Matt Rourke

Російські підприємства виробляють артилерійські снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж українські західні партнери.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на підрахунки консалтингової компанії Bain & Company. Попри те, що сукупна міць економік західних союзників України значно перевершує російську, за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають від РФ, зазначає телеканал.

За прогнозами Bain & Company, у 2024 році в Росії виготовлять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів, а країни ЄС та США загалом виготовлять 1,3 мільйона снарядів. При цьому собівартість російських 152-міліметрових боєприпасів у чотири рази менша, ніж західних 155-міліметрових.

Українські військові, повідомляє Sky News, кажуть, що на кожен випущений ними снаряд російські війська можуть відповісти пʼятьма. В інтерв'ю телеканалу один із бійців (у тексті згадується лиш ім'я — Костянтин) повідомив, що ЗСУ за таких умов навчилися використовувати менше снарядів, щоб вразити ціль.

Однак один із українських командирів, які б'ються в Харківській області, де наступають армія РФ, наголосив, що військам необхідні постачання снарядів від західних союзників.

"Ми повинні продовжувати їх стримувати і зробити так, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, коштував їм сотні життів", — заявив співрозмовник телеканалу.

Sky News пише, що українські військові, які навчаються використовувати британські протитанкові гранатомети, змушені, за їхніми словами, імітувати стрілянину, оскільки мають заощаджувати снаряди.

Раніше Зеленський розповідав про дефіцит ППО і наголосив, що Україна постійно "тисне" на партнерів з цього приводу. Також казав, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.

Також, за його словами, західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ. Це займає майже рік.

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