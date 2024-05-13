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У ЄС відреагували на слова Лаврова про готовність РФ битися з Заходом на полі бою
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У ЄС відреагували на слова Лаврова про готовність РФ битися з Заходом на полі бою

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Речник Єврокомісії Петер Стано
Речник Єврокомісії Петер Стано. Європейська комісія

У ЄС назвали ще одним прикладом "спотворення реальності" та "маніпуляції фактами" заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що, якщо Захід хоче розв'язати питання України на полі бою, Росія буде готова до цього.

Речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що глава МЗС РФ від початку вторгнення РФ в Україну маніпулює фактами.

"Те, що ви щойно процитували — ще один приклад спотворення реальності. Це ще один приклад його маніпуляції фактами, те, що він робив відтоді початку конфлікту або навіть раніше. Тому він змінив свою посаду міністра закордонних справ на посаду головного дезінформатора, за що, до речі, перебуває під санкціями Європейського Союзу", — сказав він.

Речник президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн Ерік Мамер заявив, що саме Росія, а не ЄС, розпочала війну і прагне розв'язання конфлікту на полі бою.

"(Росія, — ред.) просто ігнорує все, що ми говорили, відколи російські війська незаконно вторглися в Україну в лютому 2022 року. Війни бути не повинно. Якщо є війна, то це тому, що Росія розв'язала війну. Щоб війна закінчилася, потрібно лише одне слово Путіна – вивести війська. Це закінчить війну", — сказав він

Мамер наголосив, що ЄС — це філософія миру і вирішення розбіжностей шляхом діалогу.

"Це не українські сили виступили проти іншої країни. Це російські війська рушили проти України. Тому ми не будемо коментувати кожну заяву з цього приводу російських офіційних осіб, але наша позиція дуже чітка", — сказав він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в разі, якщо Захід хоче розв'язати питання України на полі бою, Росія буде готова до цього. Про це він сказав під час консультацій у Раді Федерації щодо його перепризначення на посаду міністра закордонних справ, передає РИА Новости.

"Це їхнє право, якщо хочуть на полі бою — буде на полі бою", — сказав Лавров.

Він також заявив, що Глобальний саміт миру у Швейцарії, куди не запросили Росію, зводиться лише до складання ультиматуму Москві. Міністр порівняв захід із "доганою для школяра".

"Так ні з ким не можна розмовляти, а тим більше з нами", — заявив Лавров.

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