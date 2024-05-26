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Боррель засудив удар по Харкову і закликав терміново посилити ППО України
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Боррель засудив удар по Харкову і закликав терміново посилити ППО України

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Боррель засудив удар по Харкову і закликав терміново посилити ППО України
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив атаки РФ на Харків у суботу, 25 травня, і закликав терміново посилити українську ППО.

Про це Боррель написав у соцмережі Х вночі 26 травня.

“Я найрішучішим чином засуджую жахливі напади Росії на місто Харків, в тому числі на переповнений торговий центр, в результаті яких загинули і були поранені мирні жителі”, — написав Боррель.

Він наголосив, що усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

Боррель додав, що “ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста”.

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