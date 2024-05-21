Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери для атак по військових цілях на території РФ у якості захисту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

За його словами, нині в Україні є своє зброя, яку використовує за для захисту. Він розповідає, що неодноразово звертався до президента США Джо Байдена та до лідерів багатьох країн за дозволом атакувати територію Росії західною зброєю.

Він каже, що армія РФ атакує українські міста із позицій, які знаходяться на російській території і близько до України, оскільки знають, що ЗСУ не атакуватимуть у відповідь, зокрема, через заборону західних партнерів.

"Як нам захиститись? Ми можемо бити або по ракеті, яка йде на територію України, або бити по літаку перед запуском. Бити по ракеті – це мати ППО. Бити по літаку – мати відповідну зброю, зброю і дозвіл", – сказав Зеленський.

Президент каже, що країни НАТО могли б збивати російські ракети, які націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури України, не перетинаючи при цьому український повітряний простір. За словами українського лідера, така тактика матиме оборонний характер і не нестиме ризику втягування країн-членів НАТО у війну з Росією.

Раніше Зеленський розповідав про дефіцит ППО і наголосив, що Україна постійно "тисне" на партнерів з цього приводу. Також казав, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.