Міністра оборони Італії знову госпіталізували

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто знову госпіталізували через проблеми із серцем. Він достроково залишив Вищу раду оборони.

Про це повідомляє суспільний мовник Італії Rai News з посиланням на власні політичні джерела.

Мовник пише, що під міністру стало погано під час Вищої ради оборони та після консультації з лікарем ухвалили рішення про госпіталізацію. Його доставили у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі. У Гвідо Крозетто перебував і після попередньої ушпиталення.

Поки немає жодних деталей від Міністерства оборони та лікаря, який його лікував. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Попередня госпіталізація

У лютому 2024 року міністра терміново госпіталізували в Сан-Карло-ді-Нансі. Після коронарографії у Гвідо Крозетто діагностували​ перикардит. Це запалення перикарда, оболонки, яка оточує серце. Аналізи не показали ураження серця.

У міністра оборони вже були проблеми з серцем у минулому, у 2013 році він був госпіталізований, пише Rai News.