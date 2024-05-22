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Міністра оборони Італії знову госпіталізували
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Міністра оборони Італії знову госпіталізували

ЗМІ
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Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Associated Press

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто знову госпіталізували через проблеми із серцем. Він достроково залишив Вищу раду оборони.

Про це повідомляє суспільний мовник Італії Rai News з посиланням на власні політичні джерела.

Мовник пише, що під міністру стало погано під час Вищої ради оборони та після консультації з лікарем ухвалили рішення про госпіталізацію. Його доставили у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі. У Гвідо Крозетто перебував і після попередньої ушпиталення.

Поки немає жодних деталей від Міністерства оборони та лікаря, який його лікував. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Попередня госпіталізація

У лютому 2024 року міністра терміново госпіталізували в Сан-Карло-ді-Нансі. Після коронарографії у Гвідо Крозетто діагностували​ перикардит. Це запалення перикарда, оболонки, яка оточує серце. Аналізи не показали ураження серця.

У міністра оборони вже були проблеми з серцем у минулому, у 2013 році він був госпіталізований, пише Rai News.

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