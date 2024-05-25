За день сталося 99 атак росіян — Генштаб

Станом на 20:30 25 травня загальна кількість наступальних та штурмових російської армії на лінії фронту зросла до 99. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони України протидіють росіянам та знищують їхню техніку.

Про таке йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Окупанти не припиняють атакувати українські позиції вздовж майже всієї лінії фронту. (...) Загальна кількість застосованих КАБів по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі з початку доби нараховує близько 40", — пише пресслужба Генштабу.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку росіяни продовжують здійснювати штурмові дії. 6 атак українські воїни успішно відбили, 4 — ще тривають.

Росіяни не полишають спроб тиснути на оборонні рубежі українських захисників на Куп’янському напрямку. Марно намагаються покращити своє тактичне положення в районах М’ясожарівки та Новоєгорівки. Загалом наростили кількість штурмових дій на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, 7 ще тривають.

На Лиманському напрямку російські солдати впродовж доби провели п’ять атак, одна з яких ще триває.

На Сіверському напрямку армія РФ продовжує спроби штурмів позицій українських захисників в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень із початку доби зросла до дев’яти. Чотири атаки нашими воїнами успішно відбито, п’ять ще поки тривають.

На Краматорському напрямку противник продовжує штурмові дії поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки. З початку доби тут відбулось вже 11 бойових зіткнень, з яких одне ще триває.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту. На цей час кількість російських атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються протиснути оборону ЗСУ за підтримки штурмової авіації. Українські військові тримають зайняті рубежі і завдають росіянам відчутних втрат. На цьому напрямку знищено черговий СУ-25 російських збройних сил.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Вісім атак відбито, чотири ще тривають.

На Оріхівському напрямку російські солдати тричі намагалися штурмувати поблизу Роботиного та Новоандріївки. Успіху не мали.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, росіяни наростили кількість атак до дев’яти, але як і раніше всі ці спроби потіснити наші підрозділи в районі Кринків були марними.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу, 24 травня, на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, а позаминулої доби — 88.